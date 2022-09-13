Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.K. (34) yönetimindeki 64 ACE 175 plakalı otomobil, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Sürücü araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz