Uşak'ta bariyere ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta önce bariyere daha sonra da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Banaz ilçesinden kent merkezi istikametine giden G.E. yönetimindeki 64 FH 779 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Bariyerleri aşarak tarlaya giren otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz