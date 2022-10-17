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Uşak'ta bariyere ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

17.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bariyere ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta önce bariyere daha sonra da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Banaz ilçesinden kent merkezi istikametine giden G.E. yönetimindeki 64 FH 779 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Bariyerleri aşarak tarlaya giren otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil bariyer çarpma yaralı

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