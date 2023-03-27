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Uşak’ta bin 13 sürücüye para cezası kesildi

27.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 13 sürücüye idari para cezası kesilirken, 33 araç trafikten men edildi.

Uşak’ta bin 13 sürücüye para cezası kesildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 55 araç kontrol edildi. Bin 13 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 33 araç trafikten men edildi.

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