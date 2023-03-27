Uşak’ta bin 13 sürücüye para cezası kesildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 55 araç kontrol edildi. Bin 13 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 33 araç trafikten men edildi.

