Uşak'ta bir evde saksılarda ekili 589 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta bir evin bodrum katında saksılarda ekili 589 kök Hint keneviri ve aydınlatma düzeneği bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin bodrum katında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda özel aydınlatma ve havalandırma sisteminin kurulduğu bodrum katındaki saksı ve bardaklarda fideler halinde 589 Hint kök keneviri ile 9 havalandırma motoru, 5 havalandırma filtresi, bidonlarda sıvı gübre ve ölçüm cihazları ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

