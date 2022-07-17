Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın üçüncü katında kalıp çalışması yapan 61 yaşındaki Hüseyin Erdoğan, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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