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Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

19.04.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bir evde arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Avcı Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede E.G, E.K. ve K.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, E.K. ve K.Ç. yanlarında bulunan silahlarla rastgele ateş açıp birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay sırasında evde bulunan diğer 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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