YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

UŞAK HABERLERİ  | 18.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Uşak'ta yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi'nde kırılan bir beton elektrik direğinin zemininde kedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen yavru kediyi özel bir aparatla bulunduğu yerden çıkardı.

Süt ve su verilen kediyi mahalledeki bir kişi sahiplendi.

Öte yandan, beton direğin bulunduğu çukur ekipler tarafından kapatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKuaför intikamı dediğin böyle olur!Kuaför intikamı dediğin böyle olur!
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

ESOGÜ tercih dönemini dolu dolu geçirdi

ESOGÜ tercih dönemini dolu dolu geçirdi

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Uşak Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:00
Yatsı
21:25

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Dönmez Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.