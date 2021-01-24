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Uşak’ta denetimler aralıksız devam ediyor

24.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Uşak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Trafik kontrol noktalarında izin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmemesi adına kentin bir çok yerinde denetim noktası oluşturdu. Bu kapsamda polis ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı İsmet Paşa Caddesi, Ata Park Meydanı, Orhan Dengiz Bulvarı ve Küçük Çarşı’da yaya ve araçlara yönelik uygulamalar yaptı. Vatandaşlara gerekli izin belgesi ve genel bilgi sistemi (GBT) sorguları yapıldı. Ekipler, izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken yapılan bu denetimlerin kısıtlama boyunca devam edeceği öğrenildi.

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