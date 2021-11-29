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Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

29.11.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dere yatağında bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Yayalar ve Budaklar köyleri arasındaki derenin kenarında odun toplayan bir kişi, dere yatağında patlamamış top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf ya da rakama rastlanmayan top mermisi, güvenli bir bölgede imha edildi.

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