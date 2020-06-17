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Uşak’ta ‘Doğal Yaşam Köyü ve Lavanta Bahçeleri’ projeleri hayata geçiyor

UŞAK HABERLERİ  | 17.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin iştirakçi olarak yer aldığı “Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü ve Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” adlı projeleri, Rektör Prof.

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin iştirakçi olarak yer aldığı “Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü ve Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” adlı projeleri, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yerinde inceledi.
Banaz ve Ulubey ilçelerinde bulunan “Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü” ve “Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” adlı projeler kapsamında, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Çelen, incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Savaş, söz konusu projelerin iştirakçisi olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Her iki proje ile lavanta başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, ekim-dikiminin yaygınlaştırılması, üretilen tıbbi-aromatik bitkilerin işleneceği üretim tesisleri kurularak elde edilen nihai ürünün pazarlanmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Savaş, “Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin alanında deneyimli hocalarıyla her iki projeye destek oluyoruz. Başta Dekanımız Prof. Dr. M. Fatih Çelen olmak üzere fakülte hocalarımız konuyla ilgili çalışıyor. Her iki projenin Uşak’a orta ve uzun vadede yeni sektör ve iş alanı sağlayacağına inanıyorum. Banaz, Ulubey Kaymakamlarımıza ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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