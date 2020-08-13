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Uşak'ta ender görülen şakayık türü için koruma alanı

UŞAK HABERLERİ  | 13.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Uşak'ta ender görülen şakayık türü için koruma alanı

Uşak'ta ender görülen bir şakayık türünün yetiştiği 5 hektarlık alan, "İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı" ilan edildi.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada, Kayağıl Köyü sınırları içindeki 1200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi'nde yetişen bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğinin kente değer kattığını belirtti.

Halk arasında "İtecik Lalesi" olarak bilinen ve her yıl bahar aylarında açan çiçeğin koruma altında olduğunu anımsatan Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

"Çiçeğin bulunduğu yaklaşık 5 hektar alan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edildi. Bu çiçek, kayalık ve çalılık bir alanda görülmektedir. Bahar döneminde özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak’ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki lale, 10-15 gün süreyle çiçek veriyor."

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