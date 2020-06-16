Uşak’ta FETÖ operasyonunda 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uşak’ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması
içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.