YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta filyasyon denetimi

Uşak’ta filyasyon denetimi

UŞAK HABERLERİ  | 15.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Uşak’ta yeni tip korona virüs teşhisi konan hastalar ve temaslılar evlerinde polis sağlık ekiplerince denetlendi.

Uşak’ta yeni tip korona virüs teşhisi konan hastalar ve temaslılar evlerinde polis sağlık ekiplerince denetlendi. Ekipler daha sonrasında düğünlerde sosyal mesafe kuralına ilişkin denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" genelgesi doğrultusunda, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın aldığı kararla toplamda 51 filyasyon ekiplerince Covid-19 teşhisi konan hastalar ve temaslıların evlerine gidilip denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğünden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgilerini alan ekipler, izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığını takip ederek gerekli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulundu.
Öte yandan ekipler daha sonrasında da düğünlere giderek sosyal mesafe kuralını denetledi ve vatandaşlara anonsla uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Seçer: "Toplu taşımada 20 milyon lira tasarruf sağladık"

Seçer: "Toplu taşımada 20 milyon lira tasarruf sağladık"

Uşak Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:04
Yatsı
21:30

Uşak Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Eymen Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.