Uşak’ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Sirge köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. (56) idaresindeki 20 AGA 955 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen H.Ö. (52) kontrolündeki 35 ZYL 92 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ve minibüste yolcu konumunda bulunan H.A. (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



