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Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı

13.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı

Uşak'ta hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen M.B. (22) yönetimindeki 33 DUP 99 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki A.B. (49), H.B. (41), O.B. (20), Y.B. (8) ve B.B. (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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