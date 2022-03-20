Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'nde B.B. yönetimindeki 06 ARS 27 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi kavşağında S.T'nin kullandığı 64 ABK 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.B. ile aynı araçta bulunan E.Ş. ve Z.A, kentteki hastanelere kaldırıldı.



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