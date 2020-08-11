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Uşak’ta havalar serinleyince vatandaşlar korona virüsü unuttu

UŞAK HABERLERİ  | 11.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Uşak’ta, havaların serinlemesiyle birlikte vatandaşlar sokağa akın etti.

Uşak’ta, havaların serinlemesiyle birlikte vatandaşlar sokağa akın etti. Cadde ve kuyruklarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar resmen salgında ikinci dalgaya davetiye çıkardı.
Uşak’ta 36 santigrat dereceye kadar yükselen havalar serinlemeye başladı. Sıcak havaların son bulmasını fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti. Park, bahçe ve caddelere akın eden vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uyarken sosyal mesafe ise adeta unutuldu. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere banka ve PTT kuyruklarında da sosyal mesafe kuralı unutuldu.
Bir çok evde yaşlı ve kronik hasta olduğunu belirten Ferdi Han, kurala uyulmamasının riskli olduğunu belirtti. Ferdi Han, “Kötü bir şey aslında ortalama herkesin evinde yaşlı insanlar var. Bunları düşünmeleri lazım. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor maalesef. Herkes yan yana dolaşıyor. Kurala uyulmuyor ama dikkat edilmesi lazım” dedi.

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