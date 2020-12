Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı

Gazetecilere açıklamasında ilki saat 12.48'te Atatürk Mahallesi'nde, ikincisi 30 dakika sonra Şekerevleri Mahallesi'nde olmak üzere iki ayrı adreste doğal gaz patlaması olduğunu belirten Kocabıyık, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Patlamanın gerçekleşme nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğünü dile getiren Çakın, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yetkili personelin henüz gelmediği hanelerde kesinlikle doğal gazla açma veya düzeltme gibi girişimde bulunmamaları. Vatandaşlarımızın, UDAŞ tarafından yetkilendirilmiş personel gelmeden doğal gaz kutularında herhangi bir oynama yapmamaları, vanalarını, şalterlerini kapalı tutmaları gerekmektedir. Şu an yetkililer çalışmalarını sürdürüyor."

Çakın, gazetecilerin "patlamaların dünkü kesintiyle alakasının olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şu an araştırmalar devam ediyor. İlk izlenimlerimiz hane içlerinde gaz birikmesi olması sebebiyle patlamanın gerçekleştiği yönünde fakat kesin bir şey söylenmesi için teknik incelemenin bitmesi gerekiyor. Bizim için önemli olan can güvenliğinin sağlanmış olması. Temennimiz de can kaybı olmadan, yaralılarımızın acil şekilde şifa bularak olayın neticelenmesi.

Yeni bir hadise yaşanmaması için şirket yetkileriyle alınması gereken tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz."