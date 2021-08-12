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Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

12.08.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Koyunbeyli köyü yolu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında İsmail Arıcan (63) yönetimindeki 64 LY 546 plakalı otomobille karşı yönden gelen E.A. (60) kontrolündeki 45 RM 303 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Arıcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.A. ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan Arıcan'ın cesedi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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