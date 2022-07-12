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Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

12.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen S.Ç. (21) yönetimindeki 64 AAV 907 plakalı otomobil, Birinci Çam Sokak'tan yola çıkmak isteyen D.Ç. (45) idaresindeki 64 LC 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası çarpışma yaralı

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