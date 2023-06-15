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Uşak'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı

15.06.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla sergi açıldı.

Uşak'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'in eşi Mehtap Semiz'in deniz ürünleri ve ahşaptan yaptığı eserlerin yer aldığı sergi beğeniye sunuldu.

Sergide yer alan ürünlerden elde edilecek gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, açılışta yaptığı konuşmada, jandarmanın zaman fark etmeksizin halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Fedakarca hizmet veren jandarma teşkilatının özellikle teröre karşı amansız bir mücadele vererek milletin her zaman gururu olduğunu aktaran Ergün, "Jandarma teşkilatımız yüreğinde vatan sevgisi dolu personeli çağın gerekliliğine uygun teknolojik donanımı disiplinli ve üstün vazife bilinciyle asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel alanda çalışmalarıyla da göz doldurmaya başlamıştır." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da savunma sanayisinde son yıllarda çok büyük gelişmeler olduğunu belirtti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de hizmetinde olduğu teşkilatından gurur duyduğunu söyledi.

Sergiyi açan Mehtap Semiz ise hobi amaçlı yaptığı ürünlerden elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanmasının kendini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Program, serginin gezilmesi ve ikramın ardından sona erdi.

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Uşak jandarma sergi

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