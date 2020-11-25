Uşak’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etk,nleri

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, “Bu mücadelede ortak bir akıl ve vicdanla hareket etmeliyiz” dedi.

Etkinlikler Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlendi. Etkinliklere Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, insana sadece insan olduğu için değer verme bilincini ve farkındalığını oluşturmak zorunda olunduğunu ifade etti. Kocabıyık, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999’da 25 Kasım’ı ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ olarak ilan etmiştir.

Ne yazık ki günümüzün kanayan yarası olan kadınlarımıza yönelik şiddet olaylarının sonlanması için hem dinimizde hem de medeniyetimizde kadına verilen değer hatırlatılarak toplumumuzda, insana sadece insan olduğu için değer verme bilincini ve farkındalığını oluşturmak zorundayız. Bu mücadelede ortak bir akıl ve vicdanla hareket etmeliyiz.

Kadınlar, hem insanlığın hem de medeniyetlerin baş mimarı olarak gelecek nesillerin yetiştirilip şekillendirilmesinde ve medeniyetlerin oluşum-gelişim sürecinde tarih boyunca başat bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihinde kendine düşen sorumlulukları hayatın hemen her alanında başarıyla yerine getiren kadınlar, tarihin ve yaratılışın yüklediği eşit hak ve sorumlulukların paylaşımında da aklıyla, gücüyle, sağduyusuyla, özveri ve çalışkanlığıyla başarılı bir sınav vermiştir. Üzerine düşen her vazifeyi layıkıyla yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmayan kadınlarımız, insanlığın bugüne kadar ilmek ilmek inşa ettiği medeniyet bahçesinin bütün zerresine emeğini dökmüş; bu medeniyetin vücuda getirilmesinde bütün gayretini sarf etmiştir.

Tarih boyunca aklın, adaletin, bilgeliğin ve huzurun tesis edilmesi ve korunmasında cansiperane bir mücadelenin neferleri olarak mücadele eden kadınlarımızın, aynı zamanda yeni nesillerin yetiştirilmesinde nasıl bir fedakârlıkla vazife üstlendikleri de bir ayrıcalık vesilesi olarak hakkı teslim edilmesi gereken bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında kadınlarımızın baş tacı olmaları gerektiği bir çağda hiç de hak etmedikleri birtakım insanlık dışı davranış ve muamelelere maruz kalmaları karşısında insan aklı ve idraki çaresiz kalmaktadır” dedi.

Etkinlik, Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyelerinin, kadına şiddete karşı tepki olarak panolara ellerini boyaya sokarak baskı yaptı. Vali Funda Kocabıyık, polislerden Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler alırken, KADES hakkında açıklamalarda bulundu. Program katılımcıların havaya üzerlerinde kadına şiddete hayır yazılı balon bırakmalarıyla birlikte son buldu.

