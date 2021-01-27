YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

27.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Dikilitaş Mahallesi Yıldız Sokak'ta yaşayan H.D. (35), uyandığında halsizlik hissedince karbonmonoksitten zehirlendiği şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilenen anne H.D. ile çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K. (3) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Uşak Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:05
Öğle
13:20
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Uşak Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Dokur Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Güran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Uşak’ta şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Uşak’ta şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak AK Parti kongresine bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak AK Parti kongresine bağlandı

Uşak’ta denetimler aralıksız devam ediyor

Uşak’ta denetimler aralıksız devam ediyor

Zafer Teknopark olağan genel kurul toplantısı düzenlendi

Zafer Teknopark olağan genel kurul toplantısı düzenlendi

Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.