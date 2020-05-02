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Uşak’ta kargo kolisinde 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirildi

UŞAK HABERLERİ  | 02.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Uşak’ta kargo kolisinde 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta uyuşturucu niteliği bulunan hapları kargoyla kente sokarak ticaretini yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı niteliği bulunan ilacın getirileceği bilgisi üzerine bir kargo şirketinin şubesine operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki "pregabalin" etken maddesine sahip 4 bin 214 adet hapın bulunduğu koliyi teslim alan iki kişi yakalandı.

Zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adliye Narkotik şube Uşak Uyulturucu

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Ege Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
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