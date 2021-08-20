Uşak'ta kargo paketinde 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

Uşak'ta, kargo firması aracılığıyla gönderilen pakette 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firması tarafından dağıtıma çıkarılan pakette uyuşturucu olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takibe alınarak durdurulan kargo aracında narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, bir kutunun içinde 6 kilo 810 gram esrar bulundu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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