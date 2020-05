Uşak’ta kıraathane esnafına dezenfektan makinesi dağıtımına başlandı

Uşak’ta faaliyetlerini sürdüren çay ocağı ve kıraathane esnafına el dezenfektan makinesi dağıtılmaya başlandı. Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, ayrıca esnaf olarak açılış için hazır beklediklerini de kaydetti.

Uşak Kahveciler Esnaf Odası açık olan çay ocaklarının hijyen kurallarına uygun faaliyetlerini sürdürebilmeleri için destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda sürekli el temasının olduğu çay ocaklarının girişlerine el dezenfektan makinesi teslim eden oda yönetimi örnek bir projeyi de hayata geçirdi. İlk etapta proje başlangıcı için bir çay ocağına bu desteğin verildiği belirten Başkan Börekçi, kahvehanelerin açılması ile birlikte tüm esnafa hijyen desteği vereceklerini söyledi.

"Esnafımıza her zaman destek olacağız"

Yakın zamanda yeniden faaliyete geçecek olan kahveci esnafının hijyen tedbirlerini aldıklarını söyleyen Börekçi, "Hayata geçirdiğimiz bu projeyle birlikte esnafımız hijyen kurallarına daha özenli davranacağı gibi müşterilerin de bu konuda içleri daha rahat olacak. İlk etapta örnek olsun diye çay ocağında bu süreci başlattık. Kahvehanelerimizin açılmasıyla birlikte kapsamını genişleteceğiz ve Uşak’taki her kahvehanenin girişine bu el dezenfektan makinesini kuracağız ve esnafımıza her zaman destek olacağız" dedi.