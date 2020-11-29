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Uşak’ta kısıtlama tedbirleri devam ediyor

UŞAK HABERLERİ  | 29.11.2020 21:10 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle tekrardan başladı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle tekrardan başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Saatlerin 20.00’ı göstermesi itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Aşıklar Şehri olarak da bilinen Uşak’ta sokaklar adeta sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken polis ekipleri, şehrin bazı bölgelerinde kısıtlama süresi bitene kadar denetimler gerçekleştirecek.

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Sabah
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Akşam
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