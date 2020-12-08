Uşak’ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Uşak’ta sokağa çıkma kısıtlamaları saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı.

Korona virüste ikinci dalganın gelmesinin ardından salgından korunmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda Erdoğan, 81 ile yeni korona virüs tedbirleri açıklamıştı. Saatler 21.00’ı göstermesiyle birlikte Uşak’ta cadde ve sokaklar tekrardan boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı.

