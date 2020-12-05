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Uşak’ta korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

UŞAK HABERLERİ  | 05.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, Uşak’ta trafik ve asayiş ekipleri tarafından sokağa çıkan yaya ve otomobilli vatandaşlarda maske ve izin denetimleri devam ediyor.Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kentteki kısıtlama saatleri arasında sokağa çıkan vatandaşları denetledi.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, Uşak’ta trafik ve asayiş ekipleri tarafından sokağa çıkan yaya ve otomobilli vatandaşlarda maske ve izin denetimleri devam ediyor.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kentteki kısıtlama saatleri arasında sokağa çıkan vatandaşları denetledi. Denetimlerde sürücü ve yaya vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, maske, kısıtlama, araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca kısıtlamaya sebepsizce uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı. Denetimlerin başta kentin işlek caddeleri olmak üzere bir çok noktada kısıtlama süresince devam edeceği öğrenildi.

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