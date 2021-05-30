YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor

Uşak'ta Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor

30.05.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor

1/

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde, atlı polisler de görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde iki hafta önce kurulan "atlı polis timi" çalışmalarına başladı.

İki polis memuru, atlarla, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında Atapark bölgesinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İzmir-Ankara kara yolu başta olmak üzere kentin birçok noktasında araçlar durdurulup sürücülere izin belgeleri soruluyor.

Yine kentin işlek noktalarından olan İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda da denetimler devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta merak uyandıran görüntü! Şırnak'ta merak uyandıran görüntü!
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiUşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:59
Akşam
20:26
Yatsı
22:05

Uşak Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Pazar

Dokur Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.