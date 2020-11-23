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Uşak'ta köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadından kayboldu

UŞAK HABERLERİ  | 23.11.2020 19:53 | Son Güncelleme

Uşak'ta köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadından kayboldu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde dünden beri haber alınamayan 89 yaşındaki Fatma Uluğ için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çardak köyünde yalnız yaşayan Fatma Uluğ'ı dün evinde bulamayan yakınları, jandarmayı aradı.

Kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Köy merkezi ve dağlık alanda yürütülen arama çalışmalarına özel eğitimli köpekler destek verdi ayrıca drone da kullanıldı.

Kaybolan kadının oğlu Yaşar Uluğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annemin hiçbir sağlık sorunu yoktu, nereye gitti, nasıl oldu bilemiyoruz. İnşallah kısa sürede kendisine ulaşırız. Jandarma ve AFAD ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

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