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Uşak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

02.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Hatay'dan düğün için İzmir'e gidenleri taşıyan minibüsün Uşak'ta şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İzmir'deki bir düğün için Hatay'dan yola çıkanları taşıyan F.K. (51) yönetimindeki 31 C 4115 plakalı minibüs, Ankara-Uşak kara yolu Çarıkköy Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile minibüsteki 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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İmsak
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Sabah
06:52
Öğle
12:57
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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