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Uşak'ta motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 17.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Uşak'ta motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Serkan Akakoğlu idaresindeki 03 F 0273 plakalı minibüs, D300 kara yolu Gedikler Kavşağı'nda Yasin Bayram Bulut (20) yönetimindeki 64 AAG 001 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, refüje çarparak durabilen minibüste de sürücü ile iki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D300 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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