Uşak’ta otobüs durakları ve öp konteynerleri geri dönüştürüldü

Yapılan bir çok projeyle kenti daha güzel hale getiren Uşak Belediyesi “Üreten ve dönüştüren belediye” anlayışıyla çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde, kendi çöp konteynerlerini ve otobüs duraklarını üreten Uşak Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde atık suların zamanla zarar verdiği çöp konteynerlerini de tadilat yaparak yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Kendi bünyesindeki imkanlarla üretim yapan ve konteyner başına yüzde 70’e yakın maliyet tasarrufu sağlayan Uşak Belediyesi, otobüs durakları üretimindeyse yüzde 50 tasarrufa ulaşıyor.

Kent genelinde bulunan yaklaşık 7 bin 500 adet konteyner ve 250 otobüs durağı dikkate alındığında ciddi oranda tasarruf edildiğini belirten yetkililer, az maliyetle çok hizmet anlayışıyla kenti güzelleştirmeye odaklandıklarını, sağlanan tasarrufla da farklı hizmetler için kaynak elde edildiğini ifade etti.

