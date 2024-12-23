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Uşak'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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23.12.2024 09:40
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Uşak'ta kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uşak'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde D.B'nin (64) kullandığı 34 GOB 565 plakalı otomobil, aynı istikametteki S.G. (22) idaresindeki 43 PE 218 plakalı otomobile çarptı.

D.B çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Y.O. (54) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Uşak Otomobil İtfaiye kaza

Uşak Namaz Vakitleri 23 Aralık Pazartesi

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