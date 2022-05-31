YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

31.05.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), Hüseyin Kaya'nın (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izlediTECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi
Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'deBodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de

Uşak Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:06
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.