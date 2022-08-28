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Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

28.08.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Uşak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak-İzmir karayolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Kanal'a (72) A.D. yönetimindeki 42 ADC 815 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Uşak Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
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Yatsı
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Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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