Uşak'ta parkta bayılan hastaya müdahale için giden hemşire sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı

Uşak'ta bir parkta rahatsızlanan kişiye arkadaşlarıyla müdahale etmek için giden hemşire, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifiyle karşılaşınca şaşkına döndü.

Uşak Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan Cihat Şahin, Baki Kanat Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan kız arkadaşı Kübra Lort'a sürpriz hazırladı.

Kız arkadaşının çalıştığı iş yerine yakın bir parkta bekleyen Şahin, Lort ve arkadaşları öğle yemeği için parktan geçtiği sırada kendini yere bırakarak bayılma numarası yaptı.

Kübra Lort, bir kişinin rahatsızlandığı düşüncesiyle arkadaşlarıyla olay yerine gitti. Yerden kalkan Şahin, Lort'a evlilik teklifi yaptı.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Lort, Şahin'e "evet" yanıtını verdi. Arkadaşları da genç çifti alkışlarla kutladı.

Kübra Lort, gazetecilere yaptığı açıklamada, beklemediği bir teklifle karşılaştığını kaydederek, "Çok büyük sürpriz oldu. Hala heyecandan elim ayağım titriyor." dedi.

Cihat Şahin ise "Öncelikle çok heyecanlıyım. Kız arkadaşımla 7-8 aylık bir ilişkimiz vardı. Artık bunun ciddi bir yola girmesine karar vermiştik. Kız arkadaşım bir sağlık ocağında hemşire olarak çalışıyor. Onun iş yerine yakın bir noktada sürpriz hazırladık. Güzel oldu. Çok mutluyuz. İnşallah güzel bir gelecek bizim olur. Mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatımızı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

