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Uşak'ta restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

UŞAK HABERLERİ  | 02.07.2020 18:03 | Son Güncelleme

Uşak'ta restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ta bir restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işletmecisi Ahmet Yılmaz'ın (37) salı günü öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.Y, İ.K, G.D, S.Ç, T.Ç, H.Z. ve K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ü.Y. ile İ.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz, uyarılarına rağmen sigara içen kişileri işletmesinden çıkarmak istemiş, yaşanan tartışma üzerine silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.

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