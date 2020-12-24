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Uşak'ta sağlık çalışanlarına hastanede sıcak çorba ikramı

UŞAK HABERLERİ  | 24.12.2020 02:05 | Son Güncelleme

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil: - "Hastalarımız, personellerimizin özverili ve sıcakkanlı tutumlarından sonra bizim yanımıza gelip 'Biz bir şey yapmak istiyoruz' dediler. Bu fikir buradan çıktı"

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp taburcu olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için her çarşamba hastanede sıcak çorba ikram ediyor.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve sağlığına kavuşan vatandaşlardan bazıları, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için hastane yönetimiyle irtibata geçti. Hastane yönetiminin de katılımıyla vatandaşlar tarafından bir restoranda yaptırılan çorbalar, kazanlarla hastaneye getirildi. Çorbalar, sağlık çalışanlarına da görevliler tarafından ikram edildi.

- "Personelimizin içini ısıtalım diye düşündük".

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günleri hastane çalışanlarına farklı bir çorba dağıttıklarını söyledi. Çorba ikramı fikrinin hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edilen hastalardan geldiğini aktaran Avcil, "Hastalarımız, personellerimizin özverili ve sıcakkanlı tutumlarından sonra bizim yanımıza gelip 'Biz bir şey yapmak istiyoruz.' dediler. Bu fikir buradan çıktı. Hayırseverlerimiz personellerimize güzel bir ikramda bulunmak istedi. Biz de organizasyonunu gerçekleştirdik. Hastalarımıza sıcak yüzüyle moral olmak isteyen personelimizin biz de içini ısıtalım diye düşündük." dedi.

Her çarşamba 23.30-00.00 saatlerinde çorba dağıttıklarını dile getiren Avcil, "Akşam tabii bir de nöbetin zorluğu var. Çalışanlar bu saatlerde zorlanmaya ve yorulmaya başlar. Onlara bir güç, kuvvet ve direnç olsun diye gece 23.30-00.00 arası şifa kaynağı çorbalarımızdan dağıtıyoruz. Onlara hem moral verelim hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirelim istedik." diye konuştu.

Göğüs pandemi servisinde hemşire olarak görev yapan Seda Cansu Yenigün, "Çorba ve simit olayları bizim için çok güzel oldu. Hem motivasyonumuzu arttırıyor hem de önemsendiğimizi hissediyoruz. Biz çok memnunuz emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyin cerrahi pandemi servisinde görev yapan hemşire Ümmü Gülsüm Çankaya ise soğuk gecelerde çorbanın içlerini ısıttığını söyleyip herkese teşekkür etti.

Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas da çorba dağıtım etkinliğine katılarak sağlık çalışanlarına moral verdi.

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