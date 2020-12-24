Uşak'ta sağlık çalışanlarına hastanede sıcak çorba ikramı

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp taburcu olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için her çarşamba hastanede sıcak çorba ikram ediyor.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ve sağlığına kavuşan vatandaşlardan bazıları, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için hastane yönetimiyle irtibata geçti. Hastane yönetiminin de katılımıyla vatandaşlar tarafından bir restoranda yaptırılan çorbalar, kazanlarla hastaneye getirildi. Çorbalar, sağlık çalışanlarına da görevliler tarafından ikram edildi.

- "Personelimizin içini ısıtalım diye düşündük".

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günleri hastane çalışanlarına farklı bir çorba dağıttıklarını söyledi. Çorba ikramı fikrinin hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edilen hastalardan geldiğini aktaran Avcil, "Hastalarımız, personellerimizin özverili ve sıcakkanlı tutumlarından sonra bizim yanımıza gelip 'Biz bir şey yapmak istiyoruz.' dediler. Bu fikir buradan çıktı. Hayırseverlerimiz personellerimize güzel bir ikramda bulunmak istedi. Biz de organizasyonunu gerçekleştirdik. Hastalarımıza sıcak yüzüyle moral olmak isteyen personelimizin biz de içini ısıtalım diye düşündük." dedi.