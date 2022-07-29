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Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

29.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde bir miktar sahte para bulundu.

Araçtaki D.K. ve E.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Uşak Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:54
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:24
Yatsı
21:57
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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