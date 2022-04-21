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Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

21.04.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında, yükleme makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, fabrikada pişirme fırınında çalışan Hüsamettin Susal (53), seramik yükleme makinesinin altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Susal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Banaz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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