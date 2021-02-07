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Uşak’ta şiddetli fırtına uyarısı

07.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta şiddetli fırtına uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’da 08.02.2021-09.02.2021 tarihleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirilirken vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi günü saat 03.00 ’te kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’da 08.02.2021-09.02.2021 tarihleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirilirken vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi günü saat 03.00 ’te kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. 9 Şubat Salı günü saat 03.00’e kadar sürmesi beklenilen fırtınada, oluşabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaza bağlı zehirlenmeler, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Uşak Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:56
Öğle
13:21
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Uşak Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Eymen Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
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Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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