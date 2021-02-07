Uşak’ta şiddetli fırtına uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’da 08.02.2021-09.02.2021 tarihleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirilirken vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi günü saat 03.00 ’te kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. 9 Şubat Salı günü saat 03.00’e kadar sürmesi beklenilen fırtınada, oluşabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaza bağlı zehirlenmeler, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

