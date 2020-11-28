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Uşak’ta soğaka çıkma kısıtlaması başladı

UŞAK HABERLERİ  | 28.11.2020 21:23 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta olduğu gibi saat 20.00’da başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta olduğu gibi saat 20.00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün de geçtiğimiz hafta sonu gibi saat 20.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Aşıklar Şehri olarak da bilinen Uşak’ta sokaklar adeta boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

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Uşak Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Uşak Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Aktay Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
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