Uşak’ta soğaka çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta olduğu gibi saat 20.00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün de geçtiğimiz hafta sonu gibi saat 20.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Aşıklar Şehri olarak da bilinen Uşak’ta sokaklar adeta boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

