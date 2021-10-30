Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulununca sürücü tutuklandı

Uşak'ta polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan araç 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar ele geçirirken, araç sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.



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