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Uşak'ta tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı

31.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen iki ustadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisinin kubbesinde tamir sırasında dengesini kaybeden ustalardan Mehmet Çelebi (59) toprak zemine, Ahmet Çelik (62) ise caminin çatısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ustalar, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelebi, müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

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