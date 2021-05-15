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Uşak'ta tamir sırasında çatıdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

15.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta tamir sırasında çatıdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir sırasında çatıdan düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Ağabey köyünde evinin çatısını tamir eden Nevzat Güneş (54) ile ona yardım eden İbrahim Tuncel (52) aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Tuncel, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Nevzat Güneş ise Eşme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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