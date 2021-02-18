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Uşak’ta toplantılara kısıtlama getirildi

18.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta Valili kararıyla; toplantı, gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası gibi eylemler 15 gün boyunca yasaklandı.Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde Valilik ve Kaymakamlıklar ile kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikler, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel konular haricinde, ilimizde gerçekleştirilebilecek, açık hava ve kapalı yer toplantıları, toplantı ve gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma ve meşale yakma gibi eylem ve etkinliklerle ticari kimliği bulunan tüzel kişilerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtmasının, pankart ve afiş asılmasının 16 Şubat Salı günü saat 00.00’dan itibaren 2 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar 15 günlük süre zarfı içerisinde yasaklanması” kararlarının alındığı belirtildi.

Uşak’ta Valili kararıyla; toplantı, gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası gibi eylemler 15 gün boyunca yasaklandı.
Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde Valilik ve Kaymakamlıklar ile kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikler, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel konular haricinde, ilimizde gerçekleştirilebilecek, açık hava ve kapalı yer toplantıları, toplantı ve gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma ve meşale yakma gibi eylem ve etkinliklerle ticari kimliği bulunan tüzel kişilerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtmasının, pankart ve afiş asılmasının 16 Şubat Salı günü saat 00.00’dan itibaren 2 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar 15 günlük süre zarfı içerisinde yasaklanması” kararlarının alındığı belirtildi.

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Uşak Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:43
Öğle
13:21
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Poyraz Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
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Yeşim Eczanesi
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