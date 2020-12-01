Uşak’ta toplu taşımalara araçlarına korona denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, Uşak’ta trafik ekipleri tarafından toplu ulaşım araçları denetlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kentteki toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan sürücü ve vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı.

